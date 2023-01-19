Mısır gerçek bir kriz içinde: 'Sisi'ye baskı uygulama zamanı!'

Yapılan demokratik seçimlerle işbaşına gelen merhum Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbe ile deviren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'yi zor günler bekliyor.

Ülkeyi felakete sürükleyen Sisi'nin, uyguladığı başarısız ekonomik politikalar yüzünden Mısır'da umutsuzluk, korku ve baskı giderek artıyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Mısır'ın içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili bir başyazı yayınladı.

Başyazıda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'yi devlet ve ordu şirketlerinin ekonomideki rolünü azaltmaya çağırdı.

Gazete, "Sisi'nin on yıldan fazla bir süre önce Mısır halkına ekonomiyi canlandıracağına ve yeni bir devlet kuracağına dair söz verdiğini söyledi. Ancak Mısır, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren devrimin onuncu yıl dönümünü andığında, Mısırlılar alkışlayacak hiçbir şey bulamayacaklar" dedi.

"Mısır poundunun değerinin en düşük seviyelere düştüğü bir zamanda, milyonlarca Mısırlı yiyecek ve geçim sıkıntısı çekiyor" diyen gazete, başyazısında, "Enflasyon oranı yüzde yirminin üzerine çıktı. Özel sektör, bir yılı aşkın süredir devam eden döviz sıkıntısı yaşıyor. Kısacası Mısır krizde." yorumunda bulundu.

Ülkede yaşanan ekonomik krizle ilgili Financial Times, "Sisi'nin otoriter rejimi, bugün Mısırlıların maruz kaldığı krizin en belirgin sorumlusudur" dedi.

Mısır'ın altı yıl içinde dördüncü kez Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gitmek zorunda kaldığını dikkat çeken gazete, "3 milyar dolarlık kredi teminat altına alınmadan önce bile Mısır, Arjantin'den sonra fonun en büyük ikinci borçlusuydu. Mevcut krizin kalbinde, Mısır'ın sabit para kaynağı olarak iç borca ​​akan sıcak paraya aşırı güvenmesi ve ordunun Mısır ekonomisinin tüm sektörlerindeki ayak izlerinin muazzam genişlemesi yatıyor." ifadelerini kullanarak, Sisi yönetiminin ekonomik politikalarını eleştirdi.

"Ekonominin zayıflığı, yatırımcılar tam Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği sırada Mısır'ın 20 milyar dolarlık borcunu geri çekmeye karar verdiğinde ortaya çıktı" diyen gazete, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, yatırım çekmek için dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkelerden biri olarak kabul ediliyor ve Mısır lirasını yapay olarak destekliyor. Mısır içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için Körfez ülkelerine yönelmek zorunda kaldı. Merkez Bankası, Mısır parasını küresel para piyasaları ile dengelemek için kademeli olarak devalüe etti. Mısır, esnek bir döviz kuruna doğru hareket etmek için Uluslararası Para Fonu ile anlaştı. Ancak sorun daha derin, ordu ve onun yakıttan seralara, makarnaya, çimento fabrikalarına, ulaşıma ve ötesine uzanan ekonomideki rolüdür. Özel sektör ve yabancı yatırımcıları dışlayan Ordu, yeni bir idari başkent ve çölde şehirler inşa etmek gibi gösterişli projeler de dahil olmak üzere yüzlerce altyapı projesini denetliyor.

Kaçınılmaz gerçek şu ki, yoksulluk sınırının altında yaşayan ve daha da yoksullaşan 60 milyon Mısırlı var? Bu nedenle devlet vatandaşlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kahire'nin müttefikleri Mısır'a yardım etme konusunda ciddiyse, sözünü tutması için Sisi'ye baskı yapmalılar."