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Kadın - Aile Mısır ekmeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi
Kadın - Aile

Mısır ekmeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi

Çok lezzetli, oldukça pratik mısır ekmeği tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:41:00 - 2021-11-06 00:43:21
Mısır ekmeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi

Çok lezzetli, oldukça pratik mısır ekmeği tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 2.5 çay bardağı kadar mısır unu
  • 1 adet yumurta
  •  Yarım paket hamur kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı kadar öğütülmüş kaya tuzu
  • Küçük kaşar peyniri parçaları (içine koymak için)

Yapılışı

Tavada mini mısır ekmeği yapımı için öncelikle tüm malzemeleri bir kapta topluyor ve hepsinin yoğuruyoruz. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp; avucumuzda açıp içine kaşar peyniri koyup yuvarlıyoruz. Az sıvıyağ koyduğumuz ısınan tavamıza, mini mısır ekmeklerimizi koyuyoruz. Önlü arkalı olarak mısır ekmeklerimizi pişiriyoruz.

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