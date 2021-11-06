Mısır ekmeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi
Çok lezzetli, oldukça pratik mısır ekmeği tarifi.
Çok lezzetli, oldukça pratik mısır ekmeği tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 2.5 çay bardağı kadar mısır unu
- 1 adet yumurta
- Yarım paket hamur kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı kadar öğütülmüş kaya tuzu
- Küçük kaşar peyniri parçaları (içine koymak için)
Yapılışı
Tavada mini mısır ekmeği yapımı için öncelikle tüm malzemeleri bir kapta topluyor ve hepsinin yoğuruyoruz. Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp; avucumuzda açıp içine kaşar peyniri koyup yuvarlıyoruz. Az sıvıyağ koyduğumuz ısınan tavamıza, mini mısır ekmeklerimizi koyuyoruz. Önlü arkalı olarak mısır ekmeklerimizi pişiriyoruz.