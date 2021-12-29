Mısır ekmeği tarifi
mısır ekmeği Karadeniz mutfağının en bilinen ve sevilen tariflerindendir.
Mısır Ekmeği tarifi
Malzemeler
- 5 su bardağı mısır unu
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı tuz
- ½ çay bardağı sıvı yağ
- Aldığı kadar su
Mısır ekmeği nasıl yapılır?
Beş su bardağı mısır unu ile 2 yemek kaşığı beyaz un karıştırılır. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonat eklenir. Mısır ekmeği harcına 1 tatlı kaşığı tuz serpilip, yarım çay kaşığı kadar sıvı yağ eklenir. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar yoğurulur. Yağlanan tepsiye mısır ekmeği hamuru dökülür ve fırında pişirilir. Mısır ekmeğini servis edebilirsiniz.