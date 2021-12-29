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Kadın - Aile Mısır ekmeği tarifi
Kadın - Aile

Mısır ekmeği tarifi

mısır ekmeği Karadeniz mutfağının en bilinen ve sevilen tariflerindendir.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:28:00 - 2021-12-29 09:39:52
Mısır ekmeği tarifi

Mısır Ekmeği tarifi

Malzemeler

  • 5 su bardağı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • Aldığı kadar su

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Beş su bardağı mısır unu ile 2 yemek kaşığı beyaz un karıştırılır. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonat eklenir. Mısır ekmeği harcına 1 tatlı kaşığı tuz serpilip, yarım çay kaşığı kadar sıvı yağ eklenir. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar yoğurulur. Yağlanan tepsiye mısır ekmeği hamuru dökülür ve fırında pişirilir. Mısır ekmeğini servis edebilirsiniz.

 

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