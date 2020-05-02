Mısır dizileri koronavirüs salgınına rağmen setlerde çekiliyor

İSTANBUL (AA) - İBRAHİM EL-HAZİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya genelinde setlerde dizi çekimleri durmuş, küresel ölçekte izleyicisi olan yapıtların çekimleri rafa kaldırılmış haldeyken, Mısır'daki setlerde yeni içerikler de eklenerek ramazan dizisi çekimlerine devam ediliyor.

Bütün sektörler gibi dizi ve sinema sektöründe de salgın sebebiyle büyük bir duraksama yaşanıyor. Dünya genelinde büyük bütçeli çekimler ya iptal ediliyor ya da erteleniyor. İnternet üzerinden dizi ve film izlenmesine olanak sağlayan platformlarda yeni içerik üretimi durma noktasına gelirken, Mısır'da oyuncular ve çekim ekipleri sanki salgın yokmuş gibi ramazan dizileri için setlerde çalışmayı sürdürüyor.

Ülkede salgına karşı alınan önlemler gölgesinde 20 kadar dizi ve film için çekimler ve çalışmalar yapılıyor. Ülke basını ise bu dönemi sektör açısından geçmiş 10 yılın en zor dönemi olarak nitelendiriyor.

Mısır'da dizi ve film çekenler, çalışanları tehlikeye attıkları gerekçesiyle nisan ayında sosyal medyada gündem olmuş ve halktan sert tepkiler almıştı. Bu tepkilerin ardından Mısırlı yapımcı Cemal el-Adl, Mısır'daki dizi ve film sektörünün 5 milyon kişinin çalıştığı büyük bir alan olduğunu belirterek, çekimler sırasında Kovid-19'a karşı önlemler alındığını iddia etmişti.

Şimdiye kadar setlerde hiç bir virüs vakası kayda girmezken, son zamanlarda ünlü isimler de çekimlere dönüş yaptı.

- Çekimi devam eden dizilerden En-Nihaye, İsrail'i rahatsız etti

Öte yandan, Mısırlı oyuncu Yusuf eş-Şerif'in rol aldığı En-Nihaye (Son) dizisi, İsrail tarafında rahatsızlık yarattı.

Bilim kurgu türü olan dizi 2 bin 120 yılında Kudüs ve çevresinde geçiyor ve bir bölümünde başrol oyuncusu Yusuf Şerif, birleşik Arap devleti ile savaşan İsrail'in yıkıldığını, Filistin topraklarının kurtarıldığını ve Yahudilerin geldikleri ülkelere döndüklerini dile getiriyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, dizide yer alan konular ve ifadelerin İsrail'de neden olduğu rahatsızlıktan dolayı İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmak durumunda kaldı.

Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, 41 yıl önce barış anlaşması imzalamış iki devlet arasında böyle bir dizinin konu olmasının üzüntü verici ve asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mısır'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 392 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 5 bin 537'e yükselmişti.