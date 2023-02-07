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Siyaset Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Siyaset

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 23:58:00 -
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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