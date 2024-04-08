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Dünya Mısır basını: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi!
Dünya

Mısır basını: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:31:00 - 2024-04-08 20:37:13
Mısır basını: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi!

Mısır basını Kahire'de sürdürülen katil İsrail ile mücahid Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini yazdı.

Kahire el İhbariyye kanalının ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana devam eden müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer aldı.

İsrail basını iki yüzlü davranıyor!

Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Hamas'tan henüz açıklama yok!

Hamas'tan ise müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Hamas daha önce pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini ifade etmişti.

Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.
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Katil İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri yalnızca bir defa "insani ara" adıyla 7 günlük ateşkes sağlanmıştı. 24 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta biten ateşkes süresince karşılıklı esir takası yapılmıştı.

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