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Dünya Mısır aşırı sıcaklık nedeniyle kavruluyor
Dünya

Mısır aşırı sıcaklık nedeniyle kavruluyor

Doğu Akdeniz bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Mısır'a yaklaştığı ve en az 2 hafta süreceği Mısır Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 01:36:00 -
Mısır aşırı sıcaklık nedeniyle kavruluyor

Mısır Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün basın açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de sıcaklıklar, yılın bu zamanı için normalin önemli ölçüde üzerine çıktı, Mısır dahil 40 dereceyi aştı, Türkiye’de de orman yangınlarına yol açtı. Sıcaklık dalgası tam 2 hafta sürecek” ifadesine yer verildi.

Tahminlere göre Mısır’ın başkenti Kahire’de hafta başında 40-42 derece, çarşamba- cuma günleri arasında 44 derece, Şarm El-Şeyh dahil Sina Yarımadası'nın güneyindeki tatil beldelerinde hafta başında 42 derece, perşembe ve cuma günleri de 41-44 derece olacak.

En yüksek sıcaklığın hafta sonu popüler turistik şehirler Asvan ve Luksor'un bulunduğu Mısır'ın güneyinde bekleniyor, burada sıcaklığın 46 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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