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Mısır, 5 yılın en yüksek seviyesini gördü

Emtia piyasasında mısır, geçen ay 473 dolarla 5 yılın en yüksek seviyesini gördü- ABD'de yağmur ve olumsuz hava koşullarının mısıra zarar verebileceğine yönelik endişeler, mısırda fiyatın yükselmesine neden oldu- Yılın ilk yarısında en fazla kazandıran emtia, yüzde 21,6 ile paladyum olarak kayıtlara geçti

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Mısır, 5 yılın en yüksek seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Emtia piyasasında mısır, haziran ayında 5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, haziran ayında emtia grubu araçlarının 15'i kazandırırken 3'ü kaybettirdi. ABD'de faizlerin düşürüleceğine ve doların değer kaybedeceğine yönelik beklentiler haziran ayında emtia grubu araçlarına pozitif yansıdı.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran emtia aracı yüzde 16,1'le paladyum oldu. Paladyumu yüzde 8'le altın, yüzde 7,4'le kurşun, yüzde 6'yla nikel, yüzde 5,2'yle platin ve soya fasulyesi, yüzde 4,9'la kahve ve gümüş, yüzde 4,6'yla buğday, yüzde 4'le şeker, yüzde 3,5'le Brent petrol, yüzde 3,1'le bakır, yüzde 1,5'le kakao, yüzde 1,2'yle mısır, yüzde 0,8'le alüminyum takip etti.

Haziran ayında emtia piyasasında en fazla doğal gaz fiyatı azaldı. Yüzde 5,7 gerileyen doğal gazı, yüzde 3,8'le çinko, yüzde 3'le pamuk izledi.

Emtia piyasasında yılın ilk yarısında ise en fazla kazandıran yüzde 21,6 ile paladyum oldu. Paladyumu yüzde 19,5 ile Brent petrol, yüzde 18,3 ile nikel, yüzde 15,20 ile mısır, yüzde 10 ile altın, yüzde 7,8 ile kahve, yüzde 5 ile platin, yüzde 4,7 ile şeker, yüzde 4,5 ile buğday, yüzde 3,2 ile soya fasulyesi, yüzde 1,8 ile çinko, yüzde 0,8 ile kakao takip etti.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,8 ile doğal gaz oldu. oldu. Yılın ilk yarısında pamuk yüzde 8,5, kurşun yüzde 5,5, alüminyum yüzde 5,2, gümüş yüzde 1,1, bakır yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Mısır, haziran ayında 473 dolarla 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mısır, en son 30 Haziran 2014 tarihinde 473,50 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD'de yağmurların ve olumsuz hava koşullarının mısıra zarar verebileceğine yönelik endişeler, mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Mısır fiyatları, ABD'nin orta batı eyaletinde gerçekleşen aşırı yağışlardan destek buldu. Olumsuz hava koşulları, mısır ekimini ve ürünün gelişimini engelledi. Aşırı yağışların ABD'de çiftçilerin mısır ekmesini engellemesinin de ileriki aylarda bir sorun oluşturması bekleniyor.

Analistler, haziran ayındaki aşırı yağmurlar, ağustos ayındaki sıcak hava ve ekim ayındaki ayazın mısırda getiri sorunu oluşturabileceğini belirtti. Ekimlerin yapılamaması ve geç kalması durumlarından dolayı ABD'de mısır stoklarında da düşüş olabileceği öngörülüyor. Analistler, çiftçilerin ekim için mısır yerine buğday satın almalarının da mısır fiyatlarını etkilediğini ifade etti.


- Mısır mayıs ayında da en fazla kazandıran ürün olmuştu


Mısır, mayıs ayında da emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün olmuştu. Mayıs ayında da mısır fiyatları hava durumu için önemli bir etken olmuştu. Mayıs ayı aynı zamanda mısır fiyatlarında dalgalanmaların yoğunlaştığı bir dönem oluyor. Söz konusu dönemde mısır üretim tahminlerinin düşmesi mısır fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Avrupa'da mayıs ayı boyunca etkili olan sıcaklar da mısır fiyatlarını etkilemişti. Avrupa'da sıcaklar nedeniyle mısır üretim beklentilerinin düşmesi, talebin artacağına yönelik tahminleri de artırmıştı. Söz konusu dönemde ABD'de etkili olan yağışlar mayıs ayında da mısır rekoltesine yönelik endişelere sebep olmuştu.

Analistler, hava durumu nedeniyle mısır talebinin artmasının, arzın ise azalmasının beklendiğini bu durumda mısır fiyatlarında hızlı bir yükselişin kaçınılmaz olduğu öngörüsünde bulunmuştu. Geçen aylarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizde indirime gideceğine yönelik beklentiler de emtia fiyatlarını olumlu etkilemişti.


Bu arada dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2018 sonu, Mayıs ve Haziran 2019 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

Emtia adı31 Aralık 2018 (dolar) 31 Mayıs 2019 (dolar) 28 Haziran 2019 (dolar) Haziran ayı fark (yüzde) Yılbaşına göre fark (yüzde)
1-Paladyum1.268,501.328,501.540,0016,121,6
2-Brent petrol54,16962,5664,9413,519,5
3-Nikel4,85955,42445,7482618,3
4-Mısır375427431,51,215,2
5-Altın1.282,321.305,651.409,60810
6-Kahve101,85104,6109,454,97,8
7-Platin795,5794835,55,25
8-Şeker12,0312,112,6244,7
9-Buğday503,25503527,254,64,5
10-Soya fasülyesi895877,759235,23,2
11-Çinko1,14751,21371,1681-3,81,8
12-Kakao2.4162.4002.4251,50,8
13-Bakır2,72572,62672,70763,1-0,7
14-Gümüş15,47514,5815,3164,9-1,1
15-Alüminyum0,85230,80150,80810,8-5,2
16-Kurşun0,91880,80870,86847,4-5,5
17-Pamuk72,268,0866,08-3-8,5
18-Doğalgaz2,8512,4542,308-5,7-18,8


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
  1. emtia
  2. Mısır
  3. Piyasalar

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