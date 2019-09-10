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Misi Lezzet Şenliği’ne hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi, artık gelenekselleşen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin 13.

10 Eylül 2019 Salı 12:46
Misi Lezzet Şenliği’ne hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi, artık gelenekselleşen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin 13.sünü bu hafta sonu gerçekleştirecek. Yerel lezzetlerin yarışacağı şenliğe katılanlar, Misi’de güzel bir gün geçirme fırsatı bulacak.


Doğal ve tarihi güzellikleri ile Bursa’nın gözde turizm bölgelerinden biri olan Misi (Gümüştepe), hafta sonunda konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.


Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği, 15 Eylül Pazar günü yine çok sayıda kişiyi bu bölgede buluşturacak.


Bu yıl 13. kez düzenlenecek Misi Yerel Lezzetler Şenliği, saat 14.00’de çocukların katılacağı geleneksel sokak oyunları ile başlayacak. Daha sonra Şef Emre İdrisoğlu, yemek yaparak lezzet sırlarını izleyicilerle paylaşacak. Şenlikte iki ayrı yemek yarışması da düzenlenecek. Nilüfer Kadın Dernekleri Yarışması ve Misi Yemek Yarışması’nda, katılımcılar yapacakları birbiriden lezzetli tatlarla jüri üyelerinin karşısına çıkacak.


Misili gençlerin bağlama konseri vereceği şenlikte Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri yapacak. Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nde son olarak Sirius grubu konser vererek katılanlara keyifli anlar yaşatacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:46
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