  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mirziyoyev: "Özbekistan Afganistan’daki bölgesel altyapı projelerinde yer almaya hazır"
Aktüel

Mirziyoyev: "Özbekistan Afganistan’daki bölgesel altyapı projelerinde yer almaya hazır"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:21:58 -
Mirziyoyev: "Özbekistan Afganistan’daki bölgesel altyapı projelerinde yer almaya hazır"

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Afganistan’da bölgesel öneme sahip altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde faal olarak yer almaya hazır olduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'e gelen Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve Afganistan’daki sorunun barışçıl çözümüne ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, ayrıca taraflar arasındaki yapıcı iş birliğinin genişletilmesi, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, enerji, eğitim ve diğer alanlardaki öncelikli projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili meseleler de gözden geçirildi.

Görüşmede Mirziyoyev, son yıllarda ilişkilerinin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan’ın Afganistan’daki bölgesel öneme sahip altyapı projelerinin hayata geçilmesinde faal olarak yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Abdullah da Özbekistan'ın Afganlar arası barış müzakerelerinin başlatılması ve uluslararası toplumun Afganistan’daki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin faaliyetlerini birleştirmeye yönelik çabalarını önemli bulduklarını dile getirdi.

Özbekistan’ın ülkesine verdiği daimi destekten dolayı Mirziyoyev’e teşekkür eden Abdullah, bu ülkenin Afganistan’ı bölgesel ticari-ekonomik sürece dahil etmeye yönelik çabalarının önemini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter, Türkiye ile ilgili yaptığı açı..
Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz
Dünya

Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına b..
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu b..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay