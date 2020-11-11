Mirziyoyev: "Özbekistan Afganistan’daki bölgesel altyapı projelerinde yer almaya hazır"

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Afganistan’da bölgesel öneme sahip altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde faal olarak yer almaya hazır olduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'e gelen Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve Afganistan’daki sorunun barışçıl çözümüne ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, ayrıca taraflar arasındaki yapıcı iş birliğinin genişletilmesi, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma, taşımacılık, lojistik, enerji, eğitim ve diğer alanlardaki öncelikli projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili meseleler de gözden geçirildi.

Görüşmede Mirziyoyev, son yıllarda ilişkilerinin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan’ın Afganistan’daki bölgesel öneme sahip altyapı projelerinin hayata geçilmesinde faal olarak yer almaya hazır olduğunu belirtti.

Abdullah da Özbekistan'ın Afganlar arası barış müzakerelerinin başlatılması ve uluslararası toplumun Afganistan’daki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin faaliyetlerini birleştirmeye yönelik çabalarını önemli bulduklarını dile getirdi.

Özbekistan’ın ülkesine verdiği daimi destekten dolayı Mirziyoyev’e teşekkür eden Abdullah, bu ülkenin Afganistan’ı bölgesel ticari-ekonomik sürece dahil etmeye yönelik çabalarının önemini vurguladı.