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Gündem Mirgün Cabas terörle mücadele ile dalga geçti
Gündem

Mirgün Cabas terörle mücadele ile dalga geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Murat Karayılan hakkında söylediği, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün" sözleri sözde gazeteci Mirgün Cabas'ı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:18:00 - 2021-02-14 21:20:04
Mirgün Cabas terörle mücadele ile dalga geçti

Sözde gazeteci Mirgün Cabas Twitter hesabından Bakan Soylu'nun açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aradan aylar geçecek, biri bunu hatırlatacak. gözaltına alınıp tutuklanacak filan.. öyle şeyler olacak.." diyerek terörle mücadeyle dalga geçti.

Daha önce de yaptı

DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı silahla rehin alması olayı üzerine attığı tweette, "bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: çocukları vurmayin, annelerini yuhalatmayin" yazması büyük tepki çekmişti.

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Yorumlar

Hsn

Bu da kalemli terörist
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muttalip

insan müsveddesi. bi varlık -insan diyemiyorum- ancak bu kadar alçak olur. ş...siź..
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