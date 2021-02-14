Mirgün Cabas terörle mücadele ile dalga geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Murat Karayılan hakkında söylediği, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün" sözleri sözde gazeteci Mirgün Cabas'ı rahatsız etti.
Sözde gazeteci Mirgün Cabas Twitter hesabından Bakan Soylu'nun açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aradan aylar geçecek, biri bunu hatırlatacak. gözaltına alınıp tutuklanacak filan.. öyle şeyler olacak.." diyerek terörle mücadeyle dalga geçti.
Daha önce de yaptı
DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı silahla rehin alması olayı üzerine attığı tweette, "bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: çocukları vurmayin, annelerini yuhalatmayin" yazması büyük tepki çekmişti.