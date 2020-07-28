Mircea Lucescu'dan tartışılacak karar!

Dinamo Kiev taraftarının kendisine gösterdiği tepki nedeniyle istifa kararı alan Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu görevine devam edecek.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lucescu'nun Başkan Igor Surkis ile görüşmesi sonrası takımda kalmaya karar verdiğini belirtildi. Kulüp ayrıca 75 yaşındaki çalıştırıcı ile Başkan Surkis arasında geçen yazışmaları da yayımladı.

Surkis, Lucescu'ya yazdığı yazıda, "Bazı taraftarların tepkisi, liderliğinizde yeni zorluklara hazır bir takımın geleceği için belirleyici olamaz. İkimizde zor bir karar verdik. Kulüp yönetimi size bazı taraftarlar tepkilerin ortaya çıkacağını bilerek teklif yaptık. Dinamo'nun görkemli tarihini yazmaya birlikte devam edeceğiz" dedi.

Her zaman zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen Lucescu ise, "Sizin desteğiniz olmadan bunu yapmaya hazır değildim. Korktuğum tek şey kulüp için zorluk çıkarmaktı. Sizinle birlikte önemli sonuçlar elde edeceğimizden eminim" diye cevap verdi.