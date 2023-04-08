Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir röportaj verdi ve Fenerbahçe itirafında bulundu.

Sporx'te yer alan habere göre, Lucescu takımdan ayrılma ihtimalleri olduğunu ancak bunları kabul etmediğini söyledi.

Lucescu, Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice'in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. 77 yaşındaki teknik adam, "Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe için de konuşan Lucescu, "Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak, "Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO