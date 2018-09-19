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Mirasyedi CHP!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28'lik ortaklığı tartışması devam ediyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gündeme getirdiği CHP İş Bankası ortaklığı tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı İş Bankası'ndan hiçbir para almadıklarını belirterek buradan gelen paranın Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarıldığını söyledi. Ancak CHP'nin 1966'yılından itibaren bu kurumların Mustafa Kemal'in kurduğu kurumlar olduğuna inanmayarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. İşte CHP-İş Bankası gerçekleri...

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:03
  1. iş bankası chp

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş13 dk önce
    işbankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün değil 50 sene öncede chpkk da bir tek şahıs bulamazdınız.atatürk hisseleri ve sendikanın yönettiği iş mensuplarının munzam sandık hisseleri %40 + %28 ) iş bankasını yönetip ortak yiyorlar.yani iş bankası sendikası basisen vede chpkkortak yiyor. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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