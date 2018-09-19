Mirasyedi CHP!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28'lik ortaklığı tartışması devam ediyor.19 Eylül 2018 Çarşamba 14:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gündeme getirdiği CHP İş Bankası ortaklığı tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı İş Bankası'ndan hiçbir para almadıklarını belirterek buradan gelen paranın Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarıldığını söyledi. Ancak CHP'nin 1966'yılından itibaren bu kurumların Mustafa Kemal'in kurduğu kurumlar olduğuna inanmayarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. İşte CHP-İş Bankası gerçekleri...
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