Mirasyedi CHP!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gündeme getirdiği CHP İş Bankası ortaklığı tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı İş Bankası'ndan hiçbir para almadıklarını belirterek buradan gelen paranın Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarıldığını söyledi. Ancak CHP'nin 1966'yılından itibaren bu kurumların Mustafa Kemal'in kurduğu kurumlar olduğuna inanmayarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. İşte CHP-İş Bankası gerçekleri...