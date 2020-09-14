“Mirasımız Yerel Tohumlar” yeniden Migros raflarında

İSTANBUL (AA) - Ülkenin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin tanıtılması, üretimlerinin yaygınlaştırılması, koruma altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında, ata yadigarı tohumlardan elde edilen yeni mahsul ürünler Migros raflarında yeniden satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 Dilim kavunundan Ankara Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürünün sofralara kazandırıldığı “Mirasımız Yerel Tohumlar” projesi, yeni sezonun mahsulleri ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’nun önderliğinde yürütülen projede, tohumların çoğaltılması, tanımlarının yapılması ve tescil işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlardan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) , Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yapılıyor.

Projenin tohumları, 2017 yılında İzmir’de yapılan ‘’Yerel Tohum Buluşmaları’’ ile atılırken, bu etkinlikler "2017 Samsun" ve "2018 Şanlıurfa" buluşmaları ile devam etti. Bu amaçla 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilen ve sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 1.131’e ulaşan orijinal tohumlar üzerinde teknik çalışmalar devam ederken, diğer taraftan atalarımızdan kalan bu tatların tüketiciyle buluşması için Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), TİGEM ve Migros arasında anlaşma sağlandı.

Sadece Migros raflarında tüketiciye sunulan ürünler arasında Kocaeli’nin salçalık biberi, Kandıra’nın sivri biberi, Düzce’nin sivri biberi, Kocaeli’nin mini domatesi, Ankara Ayaş’ın beyaz bodur domatesi, Samsun’un yerel domatesi ve kiraz domatesi, Samsun’un köy salatalığı ve patlıcanı, Çorum’un 10 Dilim adı verilen kavunu ve Düzce’nin Şakir karpuzu bulunuyor.

Emine Erdoğan'ın katılımıyla 4 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ‘’Mirasımız Yerel Tohum” proje lansmanında, çocukluktan kalan tatların ve ata mirası bu tohumlardan elde edilen ürünlerin tanıtımı yapılırken, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu önderliğinde gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları sonucunda 3 Eylül 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanması”na dair yönetmeliğin içeriğindeki kriterler açısından dünyaya örnek oluşun önemine de vurgu yapıldı.





- "Lezzetleri tüketicilerle buluşturulmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, 2020 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen kavun ve karpuz fidelerinin Adana yöresinde, domates, biber ve patlıcan fidelerinin ise Bursa yöresinde üreticilere dağıtılıp burada elde edilen yerel tatların tüketicilerle buluşturulduğunu bildirdi.

Çoğaltım ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşidin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında tescillenmesinin planlandığını ifade eden Işıkgece, "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında, ata yadigar tohumlardan elde edilen bu lezzetlerin tüketicilerle buluşturulmaya devam edilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.





-"Ürünler sadece Migros raflarında satışa sunulacak"





Migros Ticaret AŞ Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ise TKK ve TİGEM ile imzalanan münhasırlık sözleşmesi çerçevesinde üretimi devam eden ürünlerin daha önce de olduğu gibi sadece Migros raflarında satışa sunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Migros olarak, ilk kez 2019 yaz sezonunda Anadolu’nun miras tohumlarından üretilen 11 çeşit meyve-sebzeyi müşterilerimize ulaştırmak için mağazalarımızda satışa sunduk. 2020 yaz sezonu için de 10 çeşit ürünün daha ekimi yapıldı; ağustos ayından itibaren biber, patlıcan, salatalık, domates, kavun, karpuz çeşitlerini satışa sunmaya başladık. Sonbahar ve kış döneminde ise yeni fidelerin yetiştirilmesi planlanıyor. Anadolu’nun bu değerli tohumlarını yeniden hayata kazandıran başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına, BÜGEM, TAGEM, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerine, büyük bir özenle ve emekle ürünlerimizi yetiştiren tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu projenin değerli ürünlerini sadece Migros raflarında müşterilerimizle buluşturuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Migros'un, Türkiye’nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi konumunda olduğunu bildiren Rodoslu, "2010 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın öncülüğünde başlayan İyi Tarım Uygulamalarını (İTU) satışa sunan ilk şirketiz. Ciromuzun yüzde 77’si tarıma dayalı. Kendine yeter olmanın ne kadar elzem olduğunu içinde bulunduğumuz dönem itibari ile bir kez daha gördük. Anadolu, tarımın merkezi. Bu topraklarda bereketli tarımsal üretimin yapılabilmesi için önemli yatırımlar yapıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği yapıyor, bir yandan küçük üreticilerimize destek olurken bir yandan da markalaşmaya fırsat tanıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan işbirliğimizi bu yıl iki katına çıkararak 100 milyon TL’lik alım yapıyoruz. Taze gıdaların kesintisiz üretiminin hem sağlık hem de bulunurluk açısından kritik önemi nedeniyle çiftçilerimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri, alacaklarını zamanında tahsil etmeleri ve böylece daha rahat koşullarda üretim yapmalarını sağlayabilmek için Ziraat Bankası ile önemli bir finansman modeli geliştirdik. 2020 yılında tarımın öneminin farkındalığını artıran başka projelere de imza atacağız." açıklamasında bulundu.

Rodoslu, "Hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız doğrultusunda 'Burası Anadolu, Dünyanın En Büyük Çiftliği' adını verdiğimiz 'Anadolu Çiftliği' belgeselini hazırlıyoruz. Türk tarımının ne kadar güçlü, çeşitli, inovatif ve hayati olduğu gerçeğini gösteren ulusal gurur projesi olarak yakın zamanda halkımız ile paylaşacak, zengin topraklarımıza, sağlıklı ve güvenilir üretime, kendi kendine yetebilmenin önemine bir kez daha dikkati çekeceğiz.” ifadelerini kullandı.



