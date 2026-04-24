Mirasımız Kudüs Derneği’nden 2026 Kurban Organizasyonu: “Kudüs ve Afrika’da Kurban Kardeşliği”

Dernekten yapılan açıklamada, organizasyonun “Kudüs ve Afrika’da Kurban Kardeşliği” sloganıyla yürütüleceği belirtilerek, Kudüs ve Çad’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban emanetlerinin ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kurban çalışmalarının, derneğin yıllardır sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği ve bayram vesilesiyle kardeşlik ile dayanışma duygularının güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

KURBAN HİSSE BEDELLERİ

Afrika (Çad) kurban hisse bedelinin 4.500 TL, Kudüs kurban hisse bedelinin ise 42.000 TL olduğu bildirildi.

BAĞIŞ VE ORGANİZASYON SÜRECİ

Hayırseverlerin kurban bağışlarını derneğin www.mirasımız.org.tr adresi üzerinden ve il temsilcilikleri aracılığıyla yapabilecekleri belirtildi.

Kurban kesimlerinin yerinde ehil ekipler tarafından İslami usuller gözetilerek gerçekleştirileceği, sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği ve kesim videolarının bağışçılara WhatsApp üzerinden iletileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mirasımız Kudüs Derneği Genel Müdürü Orhan Buyruk, Kurban Bayramı’nın ümmet bilinci ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir ibadet olduğuna dikkat çekerek, “Kudüs ve Afrika’da Kurban Kardeşliği” çalışmasının bu yıl daha geniş bir etki alanına ulaşacağını söyledi.

Buyruk, “Kudüs’te direnişin ve sabrın merkezinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizle, Afrika’da ihtiyaç içinde olan ailelerimizi aynı iyilik halkasında buluşturuyoruz. Bu çalışma, sadece bir kurban organizasyonu değil; ümmetin merhametini ve dayanışma ruhunu ortaya koyan bir kardeşlik seferberliğidir” ifadelerini kullandı.



Mirasımız Kudüs Derneği, Kudüs’teki yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık ve bayram harçlığı ile de sevindireceğini duyurdu.