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Gündem ‘Mirası için kaçırıldı’ denmişti: O kadından torunlarına hayatlarının şoku! 'Size miras yok!'
Gündem

‘Mirası için kaçırıldı’ denmişti: O kadından torunlarına hayatlarının şoku! 'Size miras yok!'

İzmir’deki özel bir bakımevinden kaçırıldığı iddia edilen 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum’da ortaya çıktı. Enbiyaoğlu "Kaçırılmadım, Bodrum'a gezmeye geldim. beni huzurevine tıkamışlardı" dedi. Torunlarının ilgisizliğinden yakınan kadın mirasını da torunlarına bırakmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:52:00 -
‘Mirası için kaçırıldı’ denmişti: O kadından torunlarına hayatlarının şoku! 'Size miras yok!'

İzmir'deki özel bir bakımevinden eski bakıcısı Nabi Akaydın tarafından mirası için kaçırıldığı iddia edilen 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaya çıktı.

Kaçırıldığı iddia edilerek Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulan Enbiyaoğlu'nun Bodrum'da olduğu ve bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği ortaya çıktı.

“Kaçırılmadım, gezmeye geldim”

Yaklaşık 4 gün önce kendisine sekiz yıldır bakan Nabi Akaydın ile birlikte Bodrum'a geldiğini ve kaçırılmadığını belirten Enbiyağoğlu yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

Kimsenin beni kaçırdığı filan yok. Onlar torunumun uydurması. İzmir’deki huzurevine attılar beni, paralarımı almak için. Tımarhane gibi bir huzurevine attılar. Orada herkes Alzheimer hastası, birçoğu yatalak, konuşacak kimse yok.

Verdikleri yemekler benim alıştığım ve yediğim yemekler gibi değil. Para için yaptılar bunu. Para insana dost derler ama düşman aslında. Kaçırılmamın imkanı var mı, yüksek duvarlar güvenlikler var, kapı kilitli nasıl kaçırsınlar. Jandarma geldi, ben Nabi beyi aradım.

Telefonumu elimden aldılar ama ben bir şekilde aradım. Beni buradan al dedim. O da avukata müracaat etmiş. Daha sonra 3 avukat ve jandarma geldi. Jandarma benimle mülakat yaptı, ben de anlattım durumu.

Ondan sonra tamam dedi, aklın başında dedi. Huzurevi sahipleri jandarmayı görünce korktular. Bana kendi rızamla çıktığıma dair yazı imzalattılar.

“Mirasımı Darüşşafaka’ya veririm, bunlara vermem!”

Enbiyaoğlu, “Mirasımı Darüşşafaka’ya veririm. Yırtarım, yerim, fakire fukaraya dağıtırım. Kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Aklım başımda çok şükür, aklım başımda olduğu sürece kimseye ne hesap vermeye mecburum, ne de hürriyetimden vazgeçmeye mecburum. Ailemle irtibata geçmeyeceğim, istemiyorum. 3 sene önce 2 huzurevi değiştirdim. Tanımadığım huzurevi kalmadı. Hürriyetim elimden alındı. Her seferinde kimliğim ve telefonum elimden alınıyor. Bunlara verdiğim vekaleti iptal edemiyorum, para yok bir kuruşum yok. Paraları bunlar çekiyorlar” dedi.

Enbiyoğlu'nu kaçırdığı iddia edilen Nabi Akaydın ise Tülin Enbiyaoğlu'nun kendisine ulaşıp yardım istemesi üzerine gidip huzurevinden aldığını dile getirerek, Enbiyaoğlu ile gönül ilişkisi kurduğu iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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