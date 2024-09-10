Miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da Aköz kardeşlerin miras tartışmasına kayınbiraderleri dahil oldu. Eşleri tartışan kayınbirader Osman Arslan ve Seyit Aköz'ün sokaktaki tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Seyit Aköz hayatını kaybederken Osman Arslan gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi 1105'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Aköz, kardeşi Bayram Aköz ile miras konusundan tartışmaya başladı. Kayınbiraderleri Osman Arslan ise olaya dahil olarak uzun süredir küs olan kardeşlerden Bayram Akgöz'ün yanında durdu. Kayınbirader Osman Arslan'ın eşi Ayşegül Arslan ile Seyit Aköz'ün eşi Lale Aköz dün akşam saatlerinde sokakta çarpıştıktan sonra tartıştı. İki kadın tartışmadan kısa süre sonra evlerine gitti. Osman Arslan, eşi Ayşegül Arslan'ın olayı anlatmasının ardından Seyit Aköz'ü arayarak küfürlü şekilde tartıştı.

Küfürlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü

Duruma sinirlenen Osman Arslan evinden çıkarak Seyit Aköz'ün yanına gitti. Sokakta devam eden tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Osman Arslan yanında bulunan bıçak ile Seyit Aköz'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyit Aköz'ün tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler Osman Arslan'ı olayda kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.