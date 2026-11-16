Miras dolandırıcılığında 'joker' yöntemi ortaya çıktı

Yurt dışında hayatını kaybeden ya da hakkında gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilere, 13 Kasım'da İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik başlattı. İncelemelerde şüphelilerin özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait miras dosyalarını takip ettikleri tespit edildi.

Soruşturmada, miras sahipleriyle benzer fiziki özellikler taşıyan kişilerin 'joker' olarak kullanıldığı, bu kişilerin sahte pasaportlarla banka şubelerine girerek miras hesaplarındaki paraları çektiği ortaya çıkarıldı. Çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

DHA bülteninde gözaltına alınan şüpheli sayısı girişte 11 şüpheliden 10, operasyonun anlatıldığı bölümde ise 11 olarak yer aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda, aralarında dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlığın da bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı olan eski bir avukat da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamındaki 1 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.