İslam aleminde ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili, son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek ve çeşitli hazırlıklar yapmak isteyen Müslümanlar, Miraç Kandili’nin 2019 tarihini merak ederken bir yandan da 'Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?' sorusunu araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte konuya dair ayrıntılar...

2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili ayın kaçında?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.