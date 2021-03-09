Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil orucuna niyet nasıl getirilir?
Miraç kandiline saatler kala Miraç kandili ile ilgili detaylar araştırılıyor. Miraç kandili tüm Müslüman aleminde kutlanacak. Manevi huzur iklimin arttığı bu zaman da kulluk vazifesi olan namazlar eda edilecek. Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili kaç gün oruç tutulur sorusunun cevabı vatandaşların araştırdığı konulardan biri. Peki, Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil orucuna niyet nasıl getirilir?
Mübarek Miraç Kandili tüm faziletiyle idrak edilecek. Kandilde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir?
Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir?
Müslümanlar için hayırlarla dolu olan bu gecede, oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.
Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.
Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır.