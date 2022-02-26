Miraç Kandili orucu var mı? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur ve fazileti nedir?

Miraç nedir, ne demek?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Miraç gecesi, Allah’ın emriyle, Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binite binerek Cebrail (as) ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya [Beytü’l–Makdis] kadar huzur-u kibrayaya uzanan bir yolculuğa çıkmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Peki Miraç Kandili orucu var mı, tutulur mu? İşte Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

İsrâ Sûresi: 1. Âyet Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Miraç Kandili ne zaman?

Sorusu ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Cenab-ı Hakk’a yakınlığın en üstün derecesi olan miraç, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde olan akıllara durgunluk veren bir olay olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 27 Şubat 2022 Pazar gecesi ihya edilecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü idrak edilecek.



Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.