Miraç Kandili nedir? Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?

Miraç Gecesi, dualara icabet edilen, ibadet ve tefte evrad-ezkara ve Kur’an-ı Kerim’e sarılma gecesidir. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir?. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur.

Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Mescid’i- Haram’dan (Kabe’den) Mescid-İ Aksa’ya (Filistin’de bulanan Müslümanların ilk kıblesi) oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir.

Miraç gecesinde neler yapılır?

Rasulüllah’ın (s.a.v) ömürde en az bir kez olsun kılınmasını tavsiye ettiği tesbih namazını Mirac Gecesnin bereketiyle kılmak faziletli bi iş olacaktır. Mübarek geceleri ihyanın en azı, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle eda etmektir. Mirac gecesinin varlığından haberdar olarak sadece Nebi (s.a.v)’in faziletlerini efdaliyetini ve miracını hatırlamak ve bu hadiseyle ilgili malumat edinerek bu lütuftan hoşnut olmak dahi geceyi ihyanın bir yönüdür. Üzerinde namaz borcu bulunanlar için elzem olan bu borçları bir an evvel eda etmektir. Dolayısıyla varsa kaza namazlarımızın edasına ağırlık vermeli, bu geceyi namazlarımızı vaktinde ve cemaatle eda etme konusunda yeni bir başlangıcı dönüştürmeliyiz. İbadetlerin temeli niyettir. dolayısıyla, ibadetler yerine getirilirken bütün dünyevi endişelerden arınarak salih bir niyet üzere, amellerin mükafatı sadece ve sadece Allah Teala’dın beklenerek yerine getirilmelidir. Mirac gecesini ihya konusunda tutulacak en güzel yol, bolaca tevbe istiğfar etmek, eğer var ise kaza namazı kılmak, nafile ifadelere ağırlık vermek, evrak ve efkar ile salavat-ı şerifelerle meşgul olmak ve duada bulunmaktır. Mirac gecesi, dualara icabet edilen, ibadet ve saate, evrat efkara ve Kur’an-ı kkerim’e sarılma gecesidir.

Miraç gecesi hediyeleri neler?

Peygamber Efendimiz (sas), miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir. Bu üç hediye aslında, İslâm’ın gayesini sembolize etmektedir. Namaz ile günde beş kez Rabbinin huzurunda durarak bireysel yükselişini yakalayan mümin, Miraç müjdesi ayetlerle sorumluluğunun sınırlarını ve ufuklarını görür.

Miraç gecesi duası

Allahım!

İhsan kulunu ve tüm kullarını affet. Yaşamımızı senin gerçek sisteminde var olanlarla doldur!

Sana iyi bir kul olacak akıl, irade, vicdan ver.

Allahım!

Tüm kötülerden ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Kötü niyetlilerin şerrinden uzak eyle!

Senin cennetine giden ve hakka giden anayoldan yolumuzu tali yollara düşürme!

Beşerin şerrinden ve tuzaklarından insanlığı ve bizleri muhafaza eyle!