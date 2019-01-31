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Miraç Kandili ne zaman 2019 kandiller ne zaman?

Miraç Kandilini merak etenler Diyanet İşleri Başkanlığının tavkiminde 2019 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek. Peki beş vakit namazın farz kılındığı Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesinin faziletleri neler? Miraç gecesi hediyeleri neler?

31 Ocak 2019 Perşembe 17:27
Miraç Kandili ne zaman 2019 kandiller ne zaman?

Miraç Kandilini merak etenler Diyanet İşleri Başkanlığının tavkiminde 2019 yılı dini gün ve gecelerin tarihlerine bakıyor. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek. Peki beş vakit namazın farz kılındığı Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesinin faziletleri neler? Miraç gecesi hediyeleri neler?

Recep ayının 26’sını 27’sine bağlayan gece, miraç mucizesinin gerçekleştiği gecedir. (2 Nisan Salı) Bu gece Cebrail (A.S) Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’yı (s.a.v) Kabe yakınındaki hatim denilen yerden Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya oradan sidretül müntehaya götürdü. Cebrail A.S. orada kaldı. Peygamberimiz buradan itibaren refref isimli bir binekle Allah Teala’nın huzuruna alındı. O’nunla konuşup tazim ve hürmetlerini arzetti. Allah Teala da selam, rahmet ve bereket ifadelerini ile Hz Peygamberimiz’e karşılık verdi. Bu gece nice sırlara mazhar olan Peygamberimiz (s.a.v) vasıtasız olarak vahye muhatap oldu. Beş vakit namaz da bu gecede farz kılındı. Bu gece birçok nimet ve bereketlerle dolu bir gecedir. Bu geceyi istiğfar, namaz, Kur’an okuma, zikir, sadaka ve diğer hayırlı amellerle değerlendirilmeli, bir muhasebe fırsatı olarak görüp ebedi nimetlerinden nasip etmesi için Rabbimiz’e yalvarmalıyız.

Miraç Kandili’ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine “namaz” hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Mîrâc’da) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

2019 kandiller ne zaman?

2019 yılı Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Böylece 8 Mart'ta Üç Aylar başlamış olacak. 2 Nisan ise Miraç Kandili olarak kutlanacak. Takvime göre 19 Nisan Cuma günü Berat Kandili, 31 Mayıs ise Kadir Gecesi olacak. Yılın son kandili ise 8 Kasım'daki Mevlid Kandili olacak. Ayrıca 4 Haziran'da Ramazan Bayramı başlarken, 11 Ağustos günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:27
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