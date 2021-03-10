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İSLAM Miraç kandili duası! En güzel miraç kandil duası
İSLAM

Miraç kandili duası! En güzel miraç kandil duası

Bu gece Hazreti Ebu Bekir’in (r.a) Sıddık unvanını almasına vesilen olan İsra ve miraç mucizelerinin gerçekleştiği gecedir. Bu gece gözlerin nuru, Müslümanın miracı, cennetin anahtarı olan beş vakit namazın farz olunduğu gecedir. Bu gece yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Amena Resulu (Bakara Suresi’nin son üç ayeti) indiği gecedir. Bu gece Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Rabbimiz’in buluştuğu mübarek bir gecedir. Bu gece yapılan dualar kabul olmaz mı? Bu gece açılan eller dolmaz mı? Bu gece ihlaslı Müslümanlar af olunmaz mı? İşte Miraç Gecesi duası.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:25:00 - 2021-03-10 12:25:59
Miraç kandili duası! En güzel miraç kandil duası

Ey bu sonsuz alemleri, bir zerreden var eden. Ey bu sonsuz nimetleri, kullarına yar eden. Bizleri cennetlere, sonsuz hissedar eden, Rahman olan Rahim olan, bağışlayan Rabbimiz. Bu gece biz, ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz, beden beden iman ile sarıldır. Bu gece biz ümitlerin mabedinde barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme Ya Rabbi!

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden, husumetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden. Er geç, sana gelmek için geçeceğiz kabirden. Bize kabir azabını gösterme hiç Ya Rabbi!

Bu gece af yağmurunu, sağanak sağanak ver bize. Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize. Bu gece nur perdelerin, kanat kanat ger bize. Mahşer günü biz kulları, utandırma Ya Rabbi!

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