Miraç kandili duası! En güzel miraç kandil duası

Ey bu sonsuz alemleri, bir zerreden var eden. Ey bu sonsuz nimetleri, kullarına yar eden. Bizleri cennetlere, sonsuz hissedar eden, Rahman olan Rahim olan, bağışlayan Rabbimiz. Bu gece biz, ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz, beden beden iman ile sarıldır. Bu gece biz ümitlerin mabedinde barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme Ya Rabbi!

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden, husumetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden. Er geç, sana gelmek için geçeceğiz kabirden. Bize kabir azabını gösterme hiç Ya Rabbi!

Bu gece af yağmurunu, sağanak sağanak ver bize. Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize. Bu gece nur perdelerin, kanat kanat ger bize. Mahşer günü biz kulları, utandırma Ya Rabbi!