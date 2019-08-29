Miraç Çağrı Aktaş, Forum Magnesia’da okurlarıyla buluşuyor
Manisa’nın çekim merkezi Forum Magnesia, ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş’ı okurlarıyla buluşturuyor.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Manisa’nın çekim merkezi Forum Magnesia, ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş’ı okurlarıyla buluşturuyor.
1 Eylül Pazar günü saat 13.00’da Forum Magnesia D&R mağazasında düzenlenecek buluşmada Aktaş, yeni kitabı ’Kendine Hoş Geldin’i Forum Magnesia misafirleri için imzalayacak. Forum Magnesia yetkilileri Aktaş’la tanışmak ve kitaplarını imzalatmak isteyen herkesi Forum Magnesia’ya davet etti.
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