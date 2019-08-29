Miraç Çağrı Aktaş, Forum Magnesia’da okurlarıyla buluşuyor Manisa’nın çekim merkezi Forum Magnesia, ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş’ı okurlarıyla buluşturuyor.

Manisa’nın çekim merkezi Forum Magnesia, ünlü yazar Miraç Çağrı Aktaş’ı okurlarıyla buluşturuyor.

1 Eylül Pazar günü saat 13.00’da Forum Magnesia D&R mağazasında düzenlenecek buluşmada Aktaş, yeni kitabı ’Kendine Hoş Geldin’i Forum Magnesia misafirleri için imzalayacak. Forum Magnesia yetkilileri Aktaş’la tanışmak ve kitaplarını imzalatmak isteyen herkesi Forum Magnesia’ya davet etti.

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