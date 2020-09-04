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Aktüel Minnesota'da kestiği ağacın altında sıkışan kişi 4 gün sonra kurtarıldı
Aktüel

Minnesota'da kestiği ağacın altında sıkışan kişi 4 gün sonra kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:25:23 -
Minnesota'da kestiği ağacın altında sıkışan kişi 4 gün sonra kurtarıldı

REDWOOD FALLS (AA) - ABD'nin Minnesota eyaletinde arazisinde kestiği bir ağacın üzerine düşmesi sonucu sıkışan kişi 4 gün sonra kurtarıldı.

Yetkililer, Jonathan Ceplecha’nın Redwood Falls şehrindeki arazisinde meşe ağacı kestiğini ve ağaçlardan birinin Ceplecha’nın üzerine düştüğünü bildirdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Farasyn, yaptığı açıklamada, Ceplecha'nın ailesinden 59 yaşındaki adamın arazisinde çalışmaya gittiğinden bu yana görülmediğine dair telefon aldıklarını ve bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ceplecha’yı bulduklarında bilincinin yerinde ve ayık durumda olduğunu kaydeden Farasyn, "Ne kadar zamandır buradasın diye sorduğumda '100' saattir orada olduğunu söyledi." dedi.

Irak Savaşı gazisi olan ve hastaneye kaldırılan Ceplecha'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.


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