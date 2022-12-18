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Spor Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti
Spor

Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihine geçti.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 13:20:00 -
Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti

ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.

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