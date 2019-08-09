Miniklerin sosyal sorumluluk projesi müzik sınıfına dönüşecek

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları Müzik Topluluğu'nun geçen ay konserini vererek tanıttığı İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da müzik ve devlet adamlığını sürdürmüş İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, uzun yılların ardından ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Albümde, İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun bestelediği 16 çocuk şarkısını seslendiren NUN İlkokulu öğrencilerinden oluşan NUN Müzik Topluluğu, tozlu raflar arasına sıkışmış eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzikseverler kitapta, birbirinden güzel şarkıların yanı sıra eserlerin güftelerine ve notalarına ulaşma imkanı bulacak.

İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sinin satışından elde edilecek gelirle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokulu ile Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı yapılacak.

- "Musikimizin üstadını yeni nesillerle tanıştırmak çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, CD ve kitapçık çalışmasının, Türk kültürüne ait makamları, usulleri (ritimleri) ve manaları içeren, kesinlikle uyarlama olmayan zengin bir musiki külliyatının kapılarını bugüne aralayan projenin ilk ürünü olduğunu belirtti.

Resmi ve özel nota arşivlerinin taranması sonucu yalnızca çocuklar için hazırlanmış yaklaşık 600 Türk müziği beste çalışmasının tespit edildiğini aktaran Albayrak, "Bizler için İzzettin Hümayi Bey gibi musikimizin unutulmaz üstatlarından birini yeni nesillerle tanıştıracak olmak çok önemli. Projelerimizin aynı hız ve kararlılıkta devam edeceğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, eğitimin kültür ile iç içe geçen ve harmanlanan bir süreç olduğuna inandıklarını ifade ederek, bu tür projelerin çoğalması için öğrencilerin hayata geçirdikleri projeyi yürekten desteklediklerini dile getirdi.

Müzikseverler, İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sini D&R mağazalarından satın alabilecek.

- İzzettin Hümayi Bey kimdir?

Fatih Nişanca Mahallesi'nde dünyaya gelen İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun babası aynı semtteki Bülbülcüzade Tekkesi şeyhlerinden Hafız Ahmed Şemseddin, annesi ise Kamer Hanım'dır.

İlk öğreniminden sonra girdiği Hırka-i Şerif'teki Atay Rüşdiyesi'ni bitirerek Çemberlitaş İdadisi'nde tahsiline devam eden Elçioğlu, mezun olduktan sonra Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi'nde göreve başladı, bu arada Adliye Nezareti'nde de çalıştı. Elçioğlu, 20 yıl kadar Babıali'de görev yaptıktan sonra muallimlik mesleğine geçti.

Uzun yıllar Üsküdar, Kabataş, Davutpaşa ve Gelenbevi liseleriyle diğer bazı orta öğretim kurumlarında çalıştıktan sonra 16. İlk Mektep musiki muallimiyken emekliye ayrılan Elçioğlu, 3 Ekim 1950'de Fatih'te vefat etti, cenazesi Edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.