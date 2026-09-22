Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Kuytu bir bölge; kıyıda, köşede bir kenarda kaldığından dolayı insanlar tarafından çok fazla bilinmeyen bir yer. Buna rağmen son bir yılda Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, ortalama 40-45 vilayetten buraya ziyaretçi geldiğini biliyorum. Geldikleri zaman da burada günübirlik kalmıyorlar; doğayı sevdikleri ve biz de elimizden gelen memnuniyeti sağladığımız için birkaç gün kalma gereği duyuyorlar" ifadelerini kullandı.