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Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

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Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Bilecik Yenipazar'da Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, sıfır ışık kirliliği ve tescilli karanlık gökyüzüyle dikkat çekiyor.

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Foto - Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu, geceleri ziyaretçilerine unutulmaz bir manzara sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yapılan yatırımların ardından bölge halkının ve çevre illerin dikkatini çekmeye başlayan Harmankaya Kanyonu; kamp, karavan, piknik ve kuş gözlemi gibi faaliyetlerle öne çıkıyor. Yenipazar ilçe merkezine 7, Eskişehir'e yaklaşık 25-30, Bilecik merkeze ise 60 kilometre mesafedeki tabiat harikası alan, özellikle sıfır ışık kirliliği ve tescilli karanlık gökyüzü ile gece gözlemi yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bölgede 4 yıldır hizmet verdiklerini belirten 58 yaşındaki Mehmet Şimşek, eksiklerin tamamlanmasıyla kanyonun turizm potansiyelinin daha da katlanacağını dile getirdi.

#2
Foto - Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Bölgenin doğası ve sahip olduğu özellikler hakkında konuşan Şimşek, "Kanyonumuz, hem yöre insanımız hem de diğer illerden gelenler için daha yeni yeni farklı bir duruma gelmeye başladı. Ziyaretçilerimizin bir kısmı buraya piknik, mesire, kamp ve karavan amaçlı geliyor. Bunun haricinde kanyonda kuş gözlemi faaliyetleri var.

#3
Foto - Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Gece buranın kendine özgü, karanlık gökyüzü olarak tescillenmiş bir belgesi var. Gece burada yıldızlar pırıl pırıldır, yani etrafta ışık kirliliği sıfırdır. Yenipazar'a 7 kilometre, Eskişehir'e 25-30 kilometre, Bilecik merkeze ise 60 kilometre uzaklıktadır. Bu bölgenin en güzel, doğayla iç içe ve baş başa kalınabilecek bir kanyonudur" dedi.

#4
Foto - Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Gelen ziyaretçilerin bölgede uzun süreli konaklamayı tercih ettiğini vurgulayan işletmeci, "Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılmış olan yatırımdan sonra biz burayı altı işletmeci olarak aldık. Burada işletmeci olarak dördüncü senemiz. Fakat buranın eksiklerinin bir şekilde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Burası Türkiye'de sayılı kanyonların arasına girmektedir.

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Foto - Karanlık gökyüzü tescilli! Yıldızları izlemek isteyen buraya geliyor

Kuytu bir bölge; kıyıda, köşede bir kenarda kaldığından dolayı insanlar tarafından çok fazla bilinmeyen bir yer. Buna rağmen son bir yılda Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, ortalama 40-45 vilayetten buraya ziyaretçi geldiğini biliyorum. Geldikleri zaman da burada günübirlik kalmıyorlar; doğayı sevdikleri ve biz de elimizden gelen memnuniyeti sağladığımız için birkaç gün kalma gereği duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

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