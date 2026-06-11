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Gündem Miniklerin gurur günü! Palu'da Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu
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Miniklerin gurur günü! Palu'da Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

Yeniakit Publisher
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Miniklerin gurur günü! Palu'da Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

Elazığ’ın Palu ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, düzenlenen törenle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Palu’da 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni ve kapanış programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Palu İlçe Müftülüğü personeli, davetliler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Palu İlçe Müftüsü İbrahim Bor, bir yıl boyunca yürütülen eğitim çalışmalarının meyvelerinin bugün görüleceğini belirterek kurs öğreticilerine emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Küçük yaşlarda Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, okumanın ve hayatın merkezine almanın önemine değinen Müftü Bor, ailelere de çocuklarının dini ve ahlaki gelişimlerine yönelik sorumluluklarını hatırlattı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterileri sergiledi. Miniklerin performansları salonda büyük beğeni toplarken, aileler de çocuklarının sergilediği başarı karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Program, mezun olan öğrencilerin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

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