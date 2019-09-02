Miniklerden orman yangınlarına tepki yürüyüşü

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Zeytindalı Çocuk Merkezi öğrenci ve velileri son dönemlerde gündemden düşmeyen orman yangınları ve doğa katliamlarına karşı doğa yürüyüşü yaptı.

Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne yaklaşık 50 kişi katıldı. Velileri ile birlikte ormanda yürüyüş yapan minikler, ormanda yaşayan canlılar ve bitkiler ile ilgili bilgi aldı. Kent Ormanı’nda bulunan ağaçları inceleyen minikler, orman yangınlarının nasıl önleneceğine dair sorular sordu.

Büyüklere seslenen minikler, büyüklerden ormanları ve doğayı korumalarını istedi. Minikler, “Ormanda ateş yakılmamalı. Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı. Orman yangını olduğunda ise 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber verilmelidir” dedi.