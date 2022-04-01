Minikler, Ramazan-ı Şerif'i böyle karşıladı
Çocuklar, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i Bağcılar'da düzenlenen etkinlikle karşıladı. Miniklere ramazan ayını evlerinde de hissedebilmeleri için "Ramazan ev süsü" paketleri hediye edildi.
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bu gece kılınacak olan teravih namazıyla birlikte başlıyor.
Müslümanlar, bu gece ilk sahurlarına kalkarak oruçlarına niyet edecek.
Ramazan ikliminden çocuklarında faydalanmasını isteyen yetişkinler; çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlarda birisi de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gerçekleşti.
İyilik Kapısı İnsani Yardım Derneği, 11 ayın sultanını layıkıyla karşılamak ve çocuklara unutamayacakları anlar yaşatmak için "Ramazan'ı Karşılama Programı" düzenledi.
Minikler; Nasrettin Hoca ve manilerle güzel vakit geçirdi. Ramazan ayını evlerinde de hissedebilmeleri için miniklere "Ramazan ev süsü" paketleri hediye edildi.