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Aktüel

Minik Zeliha’nın çok sevdiği belediye başkanınla görüşmek isteği gerçekleşti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 12 yaşındaki Zeliha Özgül’ün, çok sevdiği belediye başkanınla görüşmek isteği gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:03:07 -
Minik Zeliha’nın çok sevdiği belediye başkanınla görüşmek isteği gerçekleşti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Korona virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 12 yaşındaki Zeliha Özgül’ün, çok sevdiği belediye başkanınla görüşmek isteği gerçekleşti.


Osmaneli’nde ortaokul öğrencisi olan Zeliha Özgül, çok sevdiği Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile görüşmek istediği sosyal medya üzerinden iletti. Başkan Şahin ise, minik Zeliha’nın istediği yerine getirerek, evinin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret etti. Bir süre minik kızla sohbet eden Başkan Şahin, evden çıkmaması nedeniyle kendisine okumak için kitap, kırtasiye malzemesi hediye etti. Bir süre Başkanla sohbet eden minik Zeliha, Münür Şahin istediğini kırmadığı için teşekkür etti.

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