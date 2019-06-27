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Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü

Düzce Tenis Kulübü sporcuları Yaz Tenis Turnuvasında adeta fırtına gibi estiler.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:41
Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü

Düzce Tenis Kulübü sporcuları Yaz Tenis Turnuvasında adeta fırtına gibi estiler. Minik sporcular yaptıkları maçları kazanarak Düzce’ye madalyalar ile döndüler.


Karadeniz Ereğli’de yapılan Yaz Tenis turnuvasında mücadele eden Düzce Tenis Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza atarak tüm rakiplerini yenerek zirveye çıktılar.


Düzce Tenis Kulübü Kurucusu ve Tenis Antrenörü Akif Çavuş. “Bu jenerasyon çok yeni fakat çok yetenekli sporculardan oluşuyor. Ereğli’de yapılan turnuvaya 4 sporcu ile katıldık ve dört şampiyonluk kazanarak Düzce’ye döndük. Sporcularım bu turnuvada her biri dört rakibini yenerek zirveye çıktı. Böylesine iyi bir organizasyonda büyük başarı sağlayan sporcularımı kutluyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda ve turnuvalarda çok daha fazla çalışarak büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.


Turnuvada raket sallayan Düzceli sporcular Şahsenem Keleş, Zeynep Hanne Uzun, Minal Pehlivan ve Buğlam Üçüncüoğlu madalya kazandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:41
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