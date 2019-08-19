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Minik taraftar bayram harçlığını Başkan Nalbant’a teslim etti

Geçtiğimiz gün babasının sosyal medyada yayınladığı video ile paylaşım rekorları kıran Rahim Berk Coşkun bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant’a teslim etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:22
Minik taraftar bayram harçlığını Başkan Nalbant’a teslim etti

Geçtiğimiz gün babasının sosyal medyada yayınladığı video ile paylaşım rekorları kıran Rahim Berk Coşkun bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant’a teslim etti. Minik taraftar, “Sakaryaspor’un siyahına yeşil olmaya geldim” dedi.


Videoyu izledikten sonra çok gururlanıp duygulandığını belirten Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant minik Rahim Berk’i Kocaelispor maçında misafir etmek istediğini söyleyip tesislere davet etmişti. Rahim Berk bugün tesislerde bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant’a teslim etti. Minik taraftar, “Sakaryaspor’un siyahına yeşil olmaya geldim” dedi. İbrahim Nalbant ile bir süre sohbet eden Rahim Berk’e isminin yazdığı Sakaryaspor forması hediye edildi.


Ziyarette konuşan Başkan Nalbant, “Minik kardeşimin videosuna sosyal medyada dolaşırken denk geldim. Önceden de belirttiğim gibi çok duygulandım ve onur duydum. Rahim Berk’e bugünün anısına adının yazdığı formamızı hediye ettik ve kendisini Kocaelispor karşılaşmamızda en iyi şekilde misafir edeceğiz. Böyle fedakar bir şehrin takımına olan gönülden bağı bizim çalışma azmimizi güçlendiriyor. Rahim Berk kardeşimi de bugün bütün Türkiye paylaşıp takdir etti. Allah bahtını açık etsin” diye konuştu.


Rahim Berk’in futbol oynadığını ve ilerde futbolcu olmak istediğini öğrenen Başkan Nalbant, “Rahim Berk kendi kategorisinde futbol oynuyormuş ve hayali bir gün Sakaryaspor forması giymekmiş. Önceki açıklamalarımda söz vermiştim şampiyon olursak kendisini omuzlarımda taşıyacağım diye. Şimdi de şunu söylemek istiyorum; Bu fedakar yavrumuzu Sakaryaspor futbol okuluna bizzat elinden tutup ben yazdıracağım. İnşallah kendini geliştirerek önce altyapımızın sonra da A takımımızın yıldızı olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:22
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