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Minik Sedanur'u bulan ekipten yürek yakan açıklama

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan minik Sedanur Güzel'in cansız bedenine bulan ekibin yaptığı açıklama yürekleri yaktı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
Minik Sedanur'u bulan ekipten yürek yakan açıklama

Kars'ta küçük Sedanur'un cansız bedenini bulan ekibin yaptığı açıklama yürekleri dağladı.

Kars'ın Paslı köyünde yaşanan olayda dere kenarında taşların altında cenazesi bulunan Sedanur Güzel (9), otopsisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Böyle bir vahşeti görmediklerini belirten ekiplerse, "Bir taş var taşın alt tarafına koymuş, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmış. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Adli tıpta her şey ortaya çıkacak. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
  1. Kars
  2. Sedanur Güzel

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