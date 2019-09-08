Minik öğrenciler cam atölyesini gezdi Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, sıcak ve soğuk cam atölyesini gezdi.

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, sıcak ve soğuk cam atölyesini gezdi.

Odunpazarı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, minikler ilk olarak soğuk cam atölyesini gezdi. Minikler, açık alevde cam çubukların cam ustaları tarafından nasıl şekillendirilerek istenilen renklerde takı ya da objelere dönüştürüldüğünü öğrendi. Öğrenciler, daha sonra büyük cam bibloların, vazoların nasıl yapıldığını görmek için sıcak cam atölyesini ziyaret etti. Etkinlikte minik öğrenciler keyifli zaman geçirirken, cam sanatı hakkında çeşitli bilgiler edindiler.

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