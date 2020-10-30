Minik Mert'ten sevindiren haber! Kanseri yendi yürümeye başladı
Böbrek üstü bezinde çocukluk çağı kanserlerinden nöroblastoma rastlanan 7 yaşındaki Mert Ali Atakan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.
Oğlunun hastalığı nedeniyle 1.5 yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını söyleyen anne Sevda Atakan “Mert artık yürümeye ve kendi başına hareket etmeye başladı. Onu böyle görünce bir anne olarak çok seviniyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.