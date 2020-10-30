Minik Mert'ten sevindiren haber! Kanseri yendi yürümeye başladı

Oğlunun hastalığı nedeniyle 1.5 yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını söyleyen anne Sevda Atakan “Mert artık yürümeye ve kendi başına hareket etmeye başladı. Onu böyle görünce bir anne olarak çok seviniyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.