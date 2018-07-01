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Minik Leyla'yı arama çalışmalarında korkutan gelişme! Köydeki kargalar takip ediliyor

Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan ve 17. güne girilen Minik Leyla'yı arama çalışmaları bir sonuç vermezken, Batman’dan gönüllü olarak gelen 5 kişilik avcı ekibi tarım arazilerinde arama yaparak dürbünlerle kargaların iz takibini yaptı.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:00
Minik Leyla'yı arama çalışmalarında korkutan gelişme! Köydeki kargalar takip ediliyor

Ağrı merkeze bağlı Bezirhane Köyü’nde 15 Haziran tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla her yerde aranıyor. Köyde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 17’nci güne girilirken Leyla’ya dair herhangi bir iz bulunamadı. AFAD ekipleri, Kızılay, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi bugünde tarım arazileri, metruk evler dere ve sazlıklarda Leyla’yı aradı. Öte yandan Leyla’nın kayboluşunun 17’ci gününde minik Leyla’yı bulmak için Batman Kozluk Avcılar Derneği’nden 5 kişilik gönüllü ekip köye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Gönüllü avcı ekibi Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çalışmaya başladı. Türkiye’nin birçok yerini gezen ve doğayı iyi bilen uzman avcı ekibi köyde ilk olarak dere yataklarını aradı. Dere yatağında yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alamayan avcı ekibi daha sonra çalışmalarını köyün içerisinde yoğunlaştırdı.

KARGA SÜRÜSÜNÜ GÖZLEMLEDİLER

Yaklaşık olarak bir saat boyunca köyde bulunan karga sürüsünü dürbünlerle gözlemleyen ve iz takibini yapan avcı ekibi çalışmalarının ilk gününde olumlu bir sonuç elde edemedi. Batman’dan gelen gönüllü avcı ekibinin köyde yaklaşık olarak bir hafta kalacağı öğrenilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekipte bugün çalınmalarına devam etti. Kapsamlı ve koordineli bir şekilde Leyla’yı arayan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:00
  1. Batman
  2. Ağrı
  3. minik Leyla
  4. AFAD
  5. Kızılay
  6. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı

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