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Minik Leyla'dan 17 gündür iz yok

Ağrı'da 17 gün önce ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:25
Minik Leyla'dan 17 gündür iz yok

Ağzı şehir merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapıldı.

GENİŞ BİR EKİPLE ARANIYOR

Köy dışındaki geniş arazide ise AFAD, Türk Kızılayı, 112 Acil ve Batman'dan gelen gönüllü avcılar tarafından arama çalışması gerçekleştirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görevli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip ise aileye ve ihbar hattına gelen tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyor.

İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI

Leyla'nın bulunabilmesi için şu ana kadar gelen ihbarların tümünü değerlendiren özel ekip, yaptığı çalışmalarda ihbarların asılsız olduğu sonucuna ulaştı.

Ekiplerin gün boyunca yaptığı tüm aramalara rağmen hakkında herhangi bir bulguya rastlanmayan minik Leyla'nın aranmasına yarın devam edilecek.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 18:25
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