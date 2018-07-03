THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra dün cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 08:53
Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı.

Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

18-07/03/mavi-boncuklu-leyla-cennete-ugurlandi-1-_6056_dhaphoto1.jpg

CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

18-07/03/aw434226_03.jpg

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:53
  1. Erzurum
  2. Ağrı
  3. ağrı
  4. ramazan bayramı
  5. leyla aydemir
  6. cenaze
  7. erzurum
  8. bezirhane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemekten sonra meyve yenir mi?
    1. Yemekten sonra meyve yenir mi?
    2. Kanser hastaları üzerinden vurgun..
    3. Kripto para Bitcoin'in kurucusundan..
    4. İHL öğrencileri burslu kalacak
    5. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    6. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    7. Kalp krizi kesinleşti
    8. Petrol için 4 ile izin çıktı
    9. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    10. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    13. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    14. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    15. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    16. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    17. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    18. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    19. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    20. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!