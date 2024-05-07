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Siyaset Minik İrancı tüm tuşlara basıyor! Şimdi de solcu oldu
Siyaset

Minik İrancı tüm tuşlara basıyor! Şimdi de solcu oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-07 13:17:00 -
Minik İrancı tüm tuşlara basıyor! Şimdi de solcu oldu

BTP Genel Başkanı Baş, resmi sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm yıl dönümlerinde bir açıklama yaptı.

BTP Genel Başkanı Baş, resmi sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm yıl dönümlerinde bir açıklama yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı İrancı Hüseyin Baş, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin 52. yılında andı. Baş, “Ben rahmet diliyorum, Türkiye için mücadele etmiş insanlardı” dedi.

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