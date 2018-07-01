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Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece acı haber geldi. Türkiye’nin büyük bir umutla izlediği arama çalışmaları sonunda minik kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlar eşliğinde toprağa verildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:21
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın otopsisinde vücudunda kesici delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlendi. Muayene tutanağında Eylül’ün bir ayağında kırık da tespit edildi. Eylül’ün dibinde gömülü bulunduğu elektrik direğini aracında küçük kızın kanı ve seç teli bulunan Uğur Koçyiğit’in diktiği anlaşıldı. Tutuklu Koçyiğit’in daha önce siber polisi tarafından incelenen cep telefonunda çocuk pornosuna rastlandığı, bu yöndeki bazı içeriklerin de silindiği öne sürülüyor.

KATİLDEN TESELLİ

Emniyet birimleri, cinayete giden süreci saat saat inceledi. Buna göre cuma namazına giden cemaatteki bazı kişiler, Eylül’ü en son köy içinde saat 12.40’ta bisikletine binerken gördü. Son kez Uğur Koçyiğit’in evine doğru giden Eylül, ortadan kayboldu. Saat 13.10’da ailesi tarafından aranmaya başlandı. Koçyiğit’in otomobili saat 14.15’te köyden çıkarken, saat 14.30’da ise Eylül’ün gömüldüğü yerde görüldü. Koçyiğit, ardından köye döndü ve Eylül’ün ailesinin yanına giderek babasını teselli etti. Köyde başlatılan arama çalışmalarına da katıldı.

Eylül’ü aranması için köye, kokuya duyarlı iz süren kadavra köpeğinin geleceğinin duyulmasının ardından Koçyiğit ile annesi H.K. paniğe kapıldı. Polis köpeği ilk tepkiyi Koçyiğit’in evinde verdi, bu nedenle ilk etapta bu ev detaylı arandı. Eva’nın evin önünde park halindeki Koçyiğit’in aracına doğru tepki vermesi üzerine de araçta kriminal inceleme yapıldı, Eylül’e ait kan lekesi ile saç teli bulundu.

YENİDEN SORGUYA

Aracındaki kan lekesi ve saç teli ile eldiven ve gömleğindeki kan lekeleri Eylül’e ait çıkan Koçyiğit, tüm suçlamaları reddetti. Sincan Cezaevi’nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşın tek kişilik hücreye alınan Koçyiğit’in Eylül’ün cesedinin bulunmasının ardından yeniden sorguya alınacağı kaydedildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Evli ve 3 çocuk babası olan tutuklu Koçyiğit’in yanı sıra annesi, eşi, komşusu bir kadın ile bir erkeğin de gözaltı işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin olay günü Koçyiğit ile telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Eylül’ün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. 

Eylül için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Acılı baba İbrahim ve anne Şerife Yağlıkara yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Ankara Valisi Ercan Topaca ile çok sayıda vatandaş cenazedeydi.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:21
  1. Ankara
  2. Eylül Yağlıkara
  3. Polatlı
  4. küçük eylül
  5. Uğur Koçyiğit

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi2 sa önce
    İnsanlığını kaybetmiş bu mahlukları beslemeyin en güzel adalet onları bu masumların ailelerine teslim etmektir.
  • ZaferZafer6 sa önce
    Son senelerde bu alçaklık aldı başını gidiyor artık seneyi bırak her ay olmaya başladı ey bizi yönetenler bu alçaklığa ortak olma çıkar idamı ve millet gözü önünde as gerçi yemez hemde millet gözü önünde neder sonra U.S.A klığını yaptığımız A.B ilerimiz
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    FARZ EDELİMKİ EYLÜL KIZIMIZ VEKİLLERDEN BİRİNİN KIZI...ALLAHIM DELİ OLACAM SEN KORU BENİ...:(((..ALLLOOOOOOO KİMSE YOKMMUUUUUUU.....BU MİNİK YAVRUMUZUN AHI GÜNAHI MECLİSİ KAFANIZA YIKARR EEYYYY MİLLLEEETT VEKİLLERİİİİ...NERDESİNİZZZ.....DUYSANIZAA BİZİİİİİ,SAĞIRMISINIZ....
  • Engin demirEngin demir5 sa önce
    Bu yaratığa , günde 3 öğün yemek verceksiniz , sıcakyatak , üstünekoruma vereceksiniz . Bu ceza mı şimdi ?
  • YavuzYavuz6 sa önce
    IDAM IDAM IDAM istiyoruz
  • meçulmeçul6 sa önce
    way kansız serefsizler umarım ölümünüz kazıklarr üzerinde olur....
  • Sapıklara idam haktirSapıklara idam haktir5 sa önce
    Sucu sabit olan bu tur sapiklar hemen idam edilmeli
  • H.Mustafa NARH.Mustafa NAR6 sa önce
    Şimdi idam idam diyorlar.ne idamı ya,idam bu lanet adam için kurtuluş olmaz mı? Bu kendini şeytana satmış lanet adam yaşatilabildiği kadar yaşatulmali ama her gün her saat her saniye ölmek için yalvarmali.bu adam ahirette önce bu dünyada azap çekmeli!
  • SlmSlm5 sa önce
    İnsanın empati düşüncesini harekete geçiren Kısas (gerektiğinde de idam) olmadan hukuk sağlanamaz.
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