Minik Eylül'ün katiliyle ilgili flaş gelişme

Türkiye, 8 yaşındaki Eylül için ayağa kalktı. Eylül'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur K. yeniden sorgulanacak. Cesedin bulunduğu yerdeki teker izleri Uğur K.'nın aracına ait

Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, ailesini teskin eden Uğur K.'nın, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe kapılarak köyden ayrıldığı belirlendi. Öte yandan Eylül’ün cesedinin bulunduğu alandaki teker izleri de, şüphelinin aracına ait olduğu öğrenildi.

ŞU ANA KADAR SUÇUNU İTİRAF ETMEDİ

Eylül'ün katil zanlısı Uğur K., tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutuluyor. 8 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur K., tüm soruları yanıtsız bırakıp şu ana kadar suçunu itiraf etmedi.

YENİDEN SORGUYA ALINACAK

Uğur K., Eylül'ün cesedinin bulunması nedeniyle sorguya yeniden alınacak. Öte yandan Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, aileye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Uğur K., iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe kapılarak, köyden ayrılmıştı. Ayrıca olayla ilgili olarak 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

OLAY YERİNDEKİ ARAÇ İZLERİ DE TUTUKLU ŞAHSIN ARACINA AİT

Olay yerindeki lastik iziyle Uğur K.'nin aracına ait iz de eşleşirken, şüphelinin Eylül'ü ilk tespitlere göre boğarak öldürdüğü belirtiliyor. Eylül'ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun raporunda belli olacak.