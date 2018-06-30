0553 313 94 23

Minik Eylül'ü öldüren katil zanlısı bir haftadır konuşmuyor

8 yaşındaki minik Eylül'ü öldüren katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in 7 gündür konuşmamak için direndiği öğrenildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:52
Minik Eylül'ü öldüren katil zanlısı bir haftadır konuşmuyor

Ankara'nın 'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi. Küçük Eylül'ün ise ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

OTOMOBİLDE SAÇ TELİ BULUNDU

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

MAHALLELİYLE EYLÜL'Ü ARADI

Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE CESEDİ BULUNDU

Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı.

Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TOPRAK YIĞINLARI VE ÇUKUR DİKKAT ÇEKTİ

Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

7 GÜNDÜR SORGULANIYOR

Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğit'in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.

AİLE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Acı haber sonrası yıkılan Yağlıkara ailesini, yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:52
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Polatlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu
    1. Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli..
    2. Yine rezil oldu! Senatör taklidi yapıp..
    3. Bacak bacak üstüne atmak varise neden..
    4. Comolli: Ali Koç'un projelerinden çok..
    5. Ali Erbaş'tan Fuat Sezgin mesajı
    6. Gündemi sarsacak iddia! 'Meral'in..
    7. ABD, askerlerini geri çekiyor!
    8. CHP'li ilçe başkanı ölü bulundu!
    9. Termometreler 51 dereceyi gördü! O..
    10. Bahçeli, minik Eylül'ün öldürülmesiyle..
    11. Cumhuriyet'in millet düşmanlığı..
    12. CIA, Erdoğan’ın kazanmasından rahatsız..
    13. Rusya'dan F-35'e karşı SU-57!
    14. Kayıp müzisyenin cesedi bulundu!
    15. İBB'den sınavla itfaiye eri alımı
    16. Yeni havalimanında gururlandıran görüntü
    17. Ankara Beypazarı'nda Tarihi İmaret..
    18. Akhisarspor'un yeni teknik direktörü..
    19. İsrailli yetkililer, İran'ın..
    20. Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden..
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    Fatih Portakal böyle veda etti
    Fatih Portakal böyle veda etti
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    CHP'den seçilen Abdüllatif Şener gaza geldi
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'
    'İnce sert içkilerden birini kafaya çekti ve talimatı verdi!..'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!