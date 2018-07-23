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Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Son dakika! Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'in anne ve babası nöbetçi mahkemece tutuklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:57
Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış tutuklandı.

ANNE İLE BABA NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesine sevk edilen anne Dilek ile baba Burhan Atış, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Atış, çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN AMCA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ederken küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp çocuğun anne ve babası ise sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:57
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  2. Yenisu
  3. Turhal
  4. Tokat
  5. Anne
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