Minik Can, kök hücre nakli için Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Can Umut Taşkan, uzun zamandır beklediği kök hücre nakli için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Can Umut Taşkan, uzun zamandır beklediği kök hücre nakli için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi.

Efeler ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi Can Umut Taşkan, babası Ahmet Taşkan’la birlikte seçim çalışmaları için Aydın’a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nunprogramını gerçekleştireceği tele geldi. Burada yapılan toplantı çıkışında CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüşen Can Umut Taşkan, kök hücre nakli beklediğini iletti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu, Can Umut Taşkan’a beklediği kök hücre naklinin gerçekleştirilebilmesi için destek olacaklarını ifade etti.

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