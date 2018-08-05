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Minik Berrak için yürek yakan sözler: Ölüsünü bulsak sevineceğiz

Dün Şile'de denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki Berrak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında konuşan bir yakını "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:17
Minik Berrak için yürek yakan sözler: Ölüsünü bulsak sevineceğiz

Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak Subaşı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

DALGALARA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

DEDE: YARDIM BEKLİYORUZ

Berrak Subaşı'nın acılı dedesi sadece üstten bir arama olduğunu belirterek, "Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun" dedi. Subaşı'nın başka bir yakını da "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları da başlattı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:17
  1. Kars
  2. Berrak Subaşı
  3. Şile
  4. Ağva

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