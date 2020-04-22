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Aktüel

Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i duygulandıran şiir

Samsun’da bir öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e şiir yazarak sevgisini gösterdi.

2020-04-22 11:48:07 -
Minik Begüm’den Milli Eğitim Müdürü Esen’i duygulandıran şiir

Samsun’da bir öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e şiir yazarak sevgisini gösterdi.



Samsun’un Terme ilçesindeki Sakarlı Ortaokulu’nda 5. Sınıf öğrencisi olan Begüm Günlüoğlu İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e sevgisini kağıda döktü. Esen kendisine ulaşan Günlüoğlu’nun şiiri okurken çekilen anlarını paylaştı. “Yüreğinden öpüyorum çocuğum. Okullar açılınca koşarak size geleceğim” notunu ekledi.



Begüm Günlüoğlu’nun yazdığı şiirde, ”Eğitimde çığır açtın/ Samsun’uma sevgi kattın/ Çocuklara ışık veren/ Onun adı Coşkun Esen/ Projeler geliştirdin/ Okumayı ilerlettin/ Çocuklara ışık veren/ Onun adı Coşkun Esen/ Vezirköprü, Havza, Terme/ Eserlerin her bir yerde/ Çocuklara ışık veren/ Onun adı Coşkun Esen/ Maarifi okuma vakti/ Tüm ülkeye ilham verdin/ Sakarlı da seni sevdi/ Onun adı Coşkun Esen/ Begüm der ki yiğit yaşar/ Eserleri arşı aşar/ Sakarlı Ortaokulu coşar/ Sen gelince Coşkun Esen” dizeleri yer aldı.


Günlüoğlu çektiği videoda, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun öğretmenim bugün yapmış olduğunuz sürpriz için teşekkür ediyorum. Size yazmış olduğum şiiri okumak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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